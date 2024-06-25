Белорусские военные отрабатывают усиление госграницы

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Силы спецопераций в тесном взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией продолжают выполнять учебно-боевые задачи в Гомельской и Брестской областях, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Ведомство напомнило, что это происходит в рамках внезапной проверки готовности.
«Отрабатываются вопросы по усилению участков Государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков», — отметили в Минобороны.
Также идет отработка перекрытия каналов поступления в страну оружия, боеприпасов и других средств, которые можно использоваться для дестабилизации обстановки.
Военные тренируются и в использовании беспилотников для поиска диверсионно-разведывательных групп и скоплений сил условного противника в труднодоступной лесисто-болотистой местности. Воздушные аппараты передают координаты артиллеристам.
Внезапная проверка в армии началась 21 июня. Вскоре после этого Минобороны заявило, что любой неопознанный летательный аппарат, нарушивший государственную границу, будет уничтожаться. Также военные предупредили, что во время проверки возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.