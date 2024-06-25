Белорусские военные отрабатывают усиление госграницы

Внезапная проверка в армии началась 21 июня. Вскоре после этого Минобороны заявило, что любой неопознанный летательный аппарат, нарушивший государственную границу, будет уничтожаться. Также военные предупредили, что во время проверки возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.