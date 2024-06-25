Глава Екатеринбурга допустил продление метро

По его словам, варианты городской подземки продолжают прорабатываться в городской администрации.
«Планы по развитию метро у нас есть. Мы их прорабатываем. Мы эти планы на полку не положили. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — сказал глава города в своем ежегодном отчете перед депутатами городской думы.
ЕАН писал, что сейчас власти Екатеринбурга вместе с девелоперами прорабатывают возможность строительства станций на Уктусе и Уралмаше. В мэрии отметили, что первоочередная задача — снять напряжение в южной части, на Уктусе. Там может появиться транспортный узел: станция метро и трамвай до Новокольцовского.