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Глава Екатеринбурга допустил продление метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городские власти не отказались от планов по развитию городского метрополитена.

По его словам, варианты городской подземки продолжают прорабатываться в городской администрации.

«Планы по развитию метро у нас есть. Мы их прорабатываем. Мы эти планы на полку не положили. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — сказал глава города в своем ежегодном отчете перед депутатами городской думы.

ЕАН писал, что сейчас власти Екатеринбурга вместе с девелоперами прорабатывают возможность строительства станций на Уктусе и Уралмаше. В мэрии отметили, что первоочередная задача — снять напряжение в южной части, на Уктусе. Там может появиться транспортный узел: станция метро и трамвай до Новокольцовского.