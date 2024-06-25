Освободить от армии некоторых выпускников вузов в Казахстане предложили в Минтруда

«С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки», — заявила Жакупова.
В целом, согласно прогнозам министерства, к 2029 году экономика Казахстана будет обеспечена 3,8 млн качественных рабочих мест, что составляет 45% от общей структуры занятости — это, по словам министра, будет способствовать повышению доходов 1,7 млн граждан на уровень выше средней заработной платы.
На официальном сайте «Электронного правительства» говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья. Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии.
По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям: «А» — годен к воинской службе; «Б» — годен к воинской службе с незначительными ограничениями; «В» — нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием; «Г» — временно не годен к воинской службе; «Д» — не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время; «Е» — не годен к воинской службе с исключением с воинского учета; не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет; лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы; прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве; проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан; имеющие ученую степень; священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.
Отсрочка от призыва на воинскую службу
Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии. Отсрочка предоставляется по следующим основаниям: Как уже было упомянуто выше, отсрочка — это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.
Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам: по семейным; для продолжения образования; по состоянию здоровья; по другим причинам. Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется: гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи. Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется: гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения; гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении; гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.