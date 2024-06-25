Освободить от армии некоторых выпускников вузов в Казахстане предложили в Минтруда

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам: по семейным; для продолжения образования; по состоянию здоровья; по другим причинам. Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется: гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи. Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется: гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения; гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении; гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.