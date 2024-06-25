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На муниципальных выборах в Иркутской области продолжается выдвижение кандидатов

Иркутская область, НИА-Байкал — На муниципальных выборах в Иркутской области идет выдвижение кандидатов.

Источник: Reuters

По данным на 24 июня, больше всего кандидатов — девять самовыдвиженцев — представили документы в окружные комиссии на выборах депутатов думы Иркутска. Кроме того, по одному кандидату в порядке самовыдвижения заявили о готовности участвовать в выборах депутатов думы Братска и думы Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

В кампаниях по выборам мэров Баяндаевского и Осинского районов, главы Хомутовского МО Иркутского района участвуют по одному кандидату-самовыдвиженцу. На пост главы Тайтурского МО Усольского района претендуют уже два кандидата, оба являются самовыдвиженцами.

Напомним, что всего на единый день голосования 8 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний.