На муниципальных выборах в Иркутской области продолжается выдвижение кандидатов

По данным на 24 июня, больше всего кандидатов — девять самовыдвиженцев — представили документы в окружные комиссии на выборах депутатов думы Иркутска. Кроме того, по одному кандидату в порядке самовыдвижения заявили о готовности участвовать в выборах депутатов думы Братска и думы Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.
В кампаниях по выборам мэров Баяндаевского и Осинского районов, главы Хомутовского МО Иркутского района участвуют по одному кандидату-самовыдвиженцу. На пост главы Тайтурского МО Усольского района претендуют уже два кандидата, оба являются самовыдвиженцами.
Напомним, что всего на единый день голосования 8 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний.