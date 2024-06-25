На муниципальных выборах в Иркутской области продолжается выдвижение кандидатов

По данным на 24 июня, больше всего кандидатов — девять самовыдвиженцев — представили документы в окружные комиссии на выборах депутатов думы Иркутска. Кроме того, по одному кандидату в порядке самовыдвижения заявили о готовности участвовать в выборах депутатов думы Братска и думы Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.