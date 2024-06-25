Визовые центры Польши изменили для белорусов правила подачи документов на визу. Информация об этом опубликована на официальном сайте оператора визового центра VFS Global.
В сообщении говорится, что указанное нововведение начнет действовать со вторника, 25 июня. Отмечается, что документы в визовых центрах Польши, которые находятся в Гродно и Лиде, можно будет подавать на основании постоянной регистрации и соответствующего штампа в паспорте.
Кроме того, сказано, что регистрация по месту пребывания (временная регистрация) не является основание для того, чтобы подать документы по иной юрисдикции, которая отличная от регистрации по месту жительства, но за исключением случаев, когда у заявителя есть возможность подтвердить, что он действительно работает, учится, имеет другие основания долгосрочного проживания. Сообщается, что подтверждением будут считаться оригиналы документов.
В пресс-службе оператора уточнили, что таким образом белорусы смогут подавать документы на визу только в тех польских визовых центрах, которые соответствуют их регистрации по месту жительства.