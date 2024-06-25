Визовые центры Польши изменили для белорусов правила подачи документов на визу

Кроме того, сказано, что регистрация по месту пребывания (временная регистрация) не является основание для того, чтобы подать документы по иной юрисдикции, которая отличная от регистрации по месту жительства, но за исключением случаев, когда у заявителя есть возможность подтвердить, что он действительно работает, учится, имеет другие основания долгосрочного проживания. Сообщается, что подтверждением будут считаться оригиналы документов.