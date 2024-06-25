Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности в связи с поставками оружия Украине

Сербия пока не присоединилась к обширным западным санкциям против России. Вучич ранее заявлял, что страна пойдет на этот шаг только в случае угрозы её жизненно важным интересам. Тем не менее, президент подчеркнул намерение Белграда поддерживать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.