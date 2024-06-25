Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности в связи с поставками оружия Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил «РИА Новости», что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности, связанные с поставками оружия Украине.
Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок.
22 июня Financial Times написала, что Сербия могла продать Украине боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил факт экспорта боеприпасов и сообщил, что у страны имеются соответствующие контракты с США, Испанией и Чехией. Вучич подчеркнул, что продажа боеприпасов является бизнес-возможностью, и добавил, что обязанность состоит в продаже, а не в отслеживании конечного пункта назначения боеприпасов.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками боеприпасов Украине из Сербии через третьи страны. Он отметил, что Москва обратила внимание на этот факт и вопрос будет обсуждаться с Белградом.
Сербия пока не присоединилась к обширным западным санкциям против России. Вучич ранее заявлял, что страна пойдет на этот шаг только в случае угрозы её жизненно важным интересам. Тем не менее, президент подчеркнул намерение Белграда поддерживать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.
Нина Лютикова