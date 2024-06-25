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СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина

AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу, пишет Asia Times.

«Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США.

«Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем “вечные войны” в Афганистане и Ираке», — пишет AT.

Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет, указывается в статье.

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.

Председатель КНДР заявил, что документ направлен на развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.

Путин Владимир