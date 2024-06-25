СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина

«Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем “вечные войны” в Афганистане и Ираке», — пишет AT.



Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет, указывается в статье.



Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.