Орлов пообещал расширить школы на Компрессорном с помощью пристроя

«Проблему знаю. По Компрессорному ситуация действительно очень непростая. Мы ситуацию по-изучали, и есть земельный участок, который позволяет нам сделать пристрой и значительно разгрузить эти две действующие школы. Действительно, мы смотрели с департаментом образования, что у нас на следующий учебный год набирается 12 первых классов — это очень большое количество. Поэтому будем на следующий год закладывать средства на проектирование пристроя в обязательном порядке».