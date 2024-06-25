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Токаев отправил телеграмму президенту Словении

Глава государства поздравил президента Словении с Национальным днем, передает Tengrinews.kz.

Источник: AP 2023

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении.

«Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов», — говорится в телеграмме.

Пользуясь случаем, Глава государства пожелал счастья и благополучия президенту и народу Словении.

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