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Свердловский министр строительства Волков уходит в отставку

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков уходит в отставку. Как сообщили «Ъ-Урал», в августе у него закончится контракт. Исполняющим обязанности министра уже работает Григорий Сурганов.

Источник: Коммерсантъ

Ранее губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку первого заместителя министра образования Нину Журавлеву, с 3 июня она вышла на пенсию. С 13 июня министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначили бывшего главу Талицы Александра Толкачева.