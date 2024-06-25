Ранее губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку первого заместителя министра образования Нину Журавлеву, с 3 июня она вышла на пенсию. С 13 июня министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначили бывшего главу Талицы Александра Толкачева.
Свердловский министр строительства Волков уходит в отставку
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков уходит в отставку. Как сообщили «Ъ-Урал», в августе у него закончится контракт. Исполняющим обязанности министра уже работает Григорий Сурганов.