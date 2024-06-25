Кремль оценил мирный план советников Трампа

Стратегию уже представили Трампу, он отреагировал на нее положительно. Как уточнил Флейтц, он не может утверждать, что экс-президент согласится с каждым словом плана, но «мы были рады получить обратную связь». Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными следует считать только те заявления, которые сделал сам бывший американский лидер или уполномоченные члены его предвыборной кампании.