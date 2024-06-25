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Компания «БелОМО» и ее руководитель попали под санкции ЕС

Европейский союз ввел санкции против ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение» («БелОМО»). Об этом сказано в документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Предприятие попало в 14-й пакет санкций, который власти Евросоюза согласовали в отношении России и ряда компаний из других стран.

В санкционный список включен и генеральный директор холдинга «БелОМО» Александр Мороз.

Холдинг «БелОМО» специализируется на разработке, конструировании и производстве лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов и систем.

В декабре прошлого года компания и ее руководитель попали в санкционный список США, а еще раньше против «БелОМО» ввела санкции Великобритания.

ЕС
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