Минздрав предложил обсудить проект приказа об оказании неотложной помощи пострадавшим в ДТП

Документ включает перечень случаев, при которых оказывается первая помощь, последовательность действий и список лиц, имеющих право на ее оказание, а также другие важные моменты.
Так, оказывать первую помощь на месте происшествия с использованием необходимых медицинских принадлежностей, хранящихся в салоне автомобиля, могут лица, прошедшие специальную подготовку. В их числе:
- сотрудники внутренних дел;
- военнослужащие;
- личный состав Национальной гвардии;
- спасатели МЧС;
- лица, имеющие водительские права на автотранспортные средства.
Лица, оказывающие первую помощь, должны связаться с неотложкой и сообщить данные о пострадавших. Если же прибытие «скорой» задерживается, необходимо доставить пострадавших в ближайшее медицинское учреждение, за исключением случаев предполагаемой травмы спинного мозга.
В проекте приказа перечислены случаи, при которых необходимо оказание первой помощи, каждый из которых сопровождает подробный сценарий действий. Кроме того, прописана последовательность реанимационных мероприятий при травмах, ранах, кровотечениях и других серьезных повреждениях у пострадавших.