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Минздрав предложил обсудить проект приказа об оказании неотложной помощи пострадавшим в ДТП

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На общественное обсуждение вынесен проект приказа Минздрава, регламентирующий оказание первой помощи пострадавшим в ДТП до прибытия «скорой», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Документ включает перечень случаев, при которых оказывается первая помощь, последовательность действий и список лиц, имеющих право на ее оказание, а также другие важные моменты.

Так, оказывать первую помощь на месте происшествия с использованием необходимых медицинских принадлежностей, хранящихся в салоне автомобиля, могут лица, прошедшие специальную подготовку. В их числе:

  • сотрудники внутренних дел;
  • военнослужащие;
  • личный состав Национальной гвардии;
  • спасатели МЧС;
  • лица, имеющие водительские права на автотранспортные средства.

Лица, оказывающие первую помощь, должны связаться с неотложкой и сообщить данные о пострадавших. Если же прибытие «скорой» задерживается, необходимо доставить пострадавших в ближайшее медицинское учреждение, за исключением случаев предполагаемой травмы спинного мозга.

В проекте приказа перечислены случаи, при которых необходимо оказание первой помощи, каждый из которых сопровождает подробный сценарий действий. Кроме того, прописана последовательность реанимационных мероприятий при травмах, ранах, кровотечениях и других серьезных повреждениях у пострадавших.

медицина