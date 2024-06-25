Минздрав предложил обсудить проект приказа об оказании неотложной помощи пострадавшим в ДТП

В проекте приказа перечислены случаи, при которых необходимо оказание первой помощи, каждый из которых сопровождает подробный сценарий действий. Кроме того, прописана последовательность реанимационных мероприятий при травмах, ранах, кровотечениях и других серьезных повреждениях у пострадавших.