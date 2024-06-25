Лукашенко проводит переговоры с главой МИД РФ Лавровым в своем кабинете

В сообщении сказано, что в графике главы государства 25 июня 2024 года сразу несколько международных встреч. Уточняется, что первые переговоры запланированы с главой МИД России Сергеем Лавровым. В телеграм-канале отметили, что визит является официальным, и повестка предполагается насыщенная.