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Лукашенко проводит переговоры с главой МИД РФ Лавровым в своем кабинете

Лукашенко проводит переговоры с главой МИД России Лавровым 25 июня.

Источник: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня, во вторник, проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в своем кабинете, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что в графике главы государства 25 июня 2024 года сразу несколько международных встреч. Уточняется, что первые переговоры запланированы с главой МИД России Сергеем Лавровым. В телеграм-канале отметили, что визит является официальным, и повестка предполагается насыщенная.

«Разговор состоится в кабинете Первого», — сказано в сообщении.

Лукашенко Александр
Лавров Сергей