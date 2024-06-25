«Демонстрируют беспомощность»: сенатор из Калининграда прокомментировал новые санкции ЕС против России

Новый пакет санкций Еврокомиссии демонстрирует полную беспомощность его авторов и не приведёт к никаким результатам. Такое заявление сделал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, пишет РИА Новости.
Совет ЕС официально утвердил запрет на доступ к ряду СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Российскую газету» и Voice of Europe. Под новые санкции также попали транспортные компании — «Уральские авиалинии», группа «Волга-Днепр», аэропортовый холдинг «Новапорт» и «Совкомфлот».
«Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России “сокрушительный” удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей», — отметил сенатор.
По его мнению, новый пакет является демонстрацией, которая не принесёт никаких результатов. Российские компании, по его словам, быстро найдут способы обойти эти ограничения.
Среди попавших под новые европейские санкции оказался собственник калининградского аэропорта Храброво.