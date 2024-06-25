«Демонстрируют беспомощность»: сенатор из Калининграда прокомментировал новые санкции ЕС против России

«Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России “сокрушительный” удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей», — отметил сенатор.