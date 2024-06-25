Меликов после теракта в Дагестане выступил против никабов

Дискуссии вокруг религиозной одежды в России возобновились этой весной. В мае глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, заявил, что в стране нужно запретить ношение никаба. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату законопроект о запрете ношения в школе скрывающей лицо религиозной одежды. Инициативу резко раскритиковал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который заявил, что Россия — многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности». Даванков в ответ сказал, что с уважением относится ко всем религиям, но разработал документ на основе полученных обращений.