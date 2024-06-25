Вячеслав Федорищев представил новых вице-губернаторов Самарской области

Экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко получил пост врио вице-губернатора Самарской области. Он будет курировать экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринарию, сферы туризма и науки.