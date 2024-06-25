Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует

БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «хорошей новостью» формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в ЕС, однако предупредила, что «короткого пути» к членству не существует.
«Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует», — сказала фон дер Ляйен в видеообращении.
При этом глава ЕК считает начало переговоров «хорошей новостью» и поворотным моментов не только для Украины и Молдавии, но и для Евросоюза.
«Тот факт, что ЕС открывает сегодня переговоры о вступлении Украиной и Молдавией — очень хорошая новость. Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих стран и для нашего союза», — сказала глава ЕК.
ЕС во вторник на заседании cовета по общим вопросам на министерском уровне намерен торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. Как сообщил накануне встречи источник в Евросоюзе, заседание, по сути, станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает, в частности, две межправконференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие, соответственно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан. Как ожидается, стороны обменяются приветственными речами, заявят о своих намерениях.
Затем начнется подготовка к запуску первых переговоров по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.