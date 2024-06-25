Лукашенко надеется на оформление членства Белоруссии в ШОС

«Мы очень надеемся, что это (оформление членства — ред.) произойдет в Астане (на саммите ШОС — ред.). По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Минске.