Лукашенко надеется на оформление членства Белоруссии в ШОС

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на оформление членства Минска в ШОС на саммите организации в июле Астане, заявив, что республика выполнила все обязательства и проблем по вступлению нет.
«Мы очень надеемся, что это (оформление членства — ред.) произойдет в Астане (на саммите ШОС — ред.). По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Минске.
Лукашенко на встрече с Лавровым поблагодарил Россию за работу по полноценному присоединению Минска к ШОС. «Особенно благодарны за ту работу, которую вы провели, прежде всего, Вы и руководство России, по присоединению нашему к ШОС, по полноценному участию Беларуси в этой организации», — сказал он.