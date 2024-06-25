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Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР

Трамп: Россия, Китай и КНДР смеются над США из-за Байдена.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Во время президентства США Джо Байдена страну заполонили мигранты, эта ситуация вызывает смех и недоумение в России, Китае и КНДР, заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп на митинге в Филадельфии.

«Нужно побыстрее их (мигрантов — прим. ред.) выдворить, основная проблема заключается в том, что он (Джо Байден — прим. ред.) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что как только он вернется в Овальный кабинет, то первым делом закроет для мигрантов границы.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов. Нелегалы смогут получить визы для высококвалифицированных работников, постоянные виды на жительство и гражданство США, несмотря на то, что в настоящее время американское законодательство запрещает их выдачу без предварительного выезда за пределы страны.

Трамп Дональд