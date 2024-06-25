Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР

«Нужно побыстрее их (мигрантов — прим. ред.) выдворить, основная проблема заключается в том, что он (Джо Байден — прим. ред.) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное», — сказал он.