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Депутаты Башкирии приняли в первом чтении запрет «наливаек» в жилых домах

Парламент Башкирии поддержал запрет ночных «наливаек».

Сегодня, 25 июня, на заключительном заседании весенней сессии парламент Башкирии приняли в первом чтении проект закона о запрете ночных «наливаек» в жилых домах.

Как ранее рассказал спикер Курултая Константин Толкачев, изменения призваны решить проблему маленьких магазинов в жилых кварталах, которые по ночам торгуют спиртным, при этом маскируясь под общепит. По мнению парламентария, «наливайки» становятся центром притяжения любителей алкоголя, чем доставляют неудобство жильцам в ночное время.

Согласно законопроекту, в Башкирии будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов) ночью (с 23:00 до 08:00) в том случае, если общепит находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, за исключением периода с 23:00 31 декабря до 03:00 часов 1 января.

Во втором и третьем чтении законопроект рассмотрят грядущей осенью.

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