Радий Хабиров ознакомился в Уфе с ходом строительства Дворца борьбы

— Форум «Россия — спортивная держава» — это формат Президента. И здесь, мы надеемся, будет проведен Совет по спорту и физической культуре, который Президент сам проводит. Поэтому мы, конечно, ожидаем здесь большой десант гостей высоких и, конечно, прежде всего ждем Президента. В целом мы периодически здесь обходы делаем, Дворец борьбы планируем открыть в день 450-летия Уфы, 31 августа. Здесь будет большой спортивный праздник. Мы не готовили здесь какую-то элитарную историю. Каждый квадратный метр должен работать на семью. Это будет и культурный, досуговый центр. Сотни парней, девчонок будут заниматься разными видами спорта. Исходили из того, что все-таки содержать такой объект тяжело, и чтобы он немножко зарабатывал, значит, здесь можно будет проводить концерты. Здесь зал почти на 4000 посадочных мест. Делаем мы качественно. Объект хороший, архитектура его сама по себе привлекает, — сказал Радий Хабиров.