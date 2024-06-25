Радий Хабиров ознакомился в Уфе с ходом строительства Дворца борьбы

Спортивный объект возводят в Октябрьском районе Уфы в квартале, ограниченном улицами Мусы Гареева, Архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской. Общая площадь здания — 28 тысяч кв. м. Здесь будут спорткомплекс и школа спортивной борьбы, универсальный зал с трибунами на 3400 зрителей, гостиница для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения, а также спа-комплекс и бассейн. На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам и другим видам спорта.
Руководитель подрядной организации Дмитрий Дудко рассказал, что на объекте рабочие трудятся в круглосуточном режиме в две смены. Строительные работы находятся на завершающем этапе. Также идет благоустройство и озеленение прилегающей территории, где появится общественное пространство для прогулок, уличные волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле.
Строители завершили облицовку мрамором 57 колонн, высота каждой из них — 16,5 метра. На одной из них выгравировали цитату Президента России Владимира Путина «Борьба — очень яркий, захватывающий вид спорта», еще на одной цитату Главы Башкортостана Радия Хабирова: «Если быть упорным — мечты сбываются!».
Руководитель региона ознакомился с архитектурно-планировочными решениями объекта, осмотрел главный зал и обсудил актуальные вопросы подготовки Уфы к предстоящему международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава». Именно во Дворце борьбы пройдут основные мероприятия главного спортивного форума страны. Глава Башкортостана в интервью ИА «Башинформ» отметил, что открытие Дворца борьбы запланировано на 31 августа, когда Уфа будет отмечать свое 450-летие.
— Форум «Россия — спортивная держава» — это формат Президента. И здесь, мы надеемся, будет проведен Совет по спорту и физической культуре, который Президент сам проводит. Поэтому мы, конечно, ожидаем здесь большой десант гостей высоких и, конечно, прежде всего ждем Президента. В целом мы периодически здесь обходы делаем, Дворец борьбы планируем открыть в день 450-летия Уфы, 31 августа. Здесь будет большой спортивный праздник. Мы не готовили здесь какую-то элитарную историю. Каждый квадратный метр должен работать на семью. Это будет и культурный, досуговый центр. Сотни парней, девчонок будут заниматься разными видами спорта. Исходили из того, что все-таки содержать такой объект тяжело, и чтобы он немножко зарабатывал, значит, здесь можно будет проводить концерты. Здесь зал почти на 4000 посадочных мест. Делаем мы качественно. Объект хороший, архитектура его сама по себе привлекает, — сказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что во Дворце будут заниматься всеми видами борьбы.
«Здесь будет база вольной борьбы, самбо, будет дзюдо, куреш. Будет открытая, большая спортивная площадка. А зимой будем каток здесь заливать», — отметил он.