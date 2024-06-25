Андрей Бочаров провел совещание по созданию системы реабилитации

В прошлом году Андрей Бочаров объявил о решении создать единую целостную систему комплексной реабилитации для участников СВО и ветеранов боевых действий. Система будет комплексной и включит социальную, психологическую, санаторно-курортную и профессиональную адаптацию, а также работу по возвращению пациентов к активной социальной и профессиональной жизни. О старте работ в этом направлении глава региона доложил Президенту Владимиру Путину.