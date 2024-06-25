Андрей Бочаров провел совещание по созданию системы реабилитации

«Мы продолжаем работу по созданию в Волгоградской области современной целостной системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья участников СВО и участников боевых действий, — подчеркнул глава региона. — Создаваемая система будет в полной мере задействована и использована для реабилитации всех нуждающихся категорий жителей. Еще раз обращаю внимание на персональную ответственность руководителей профильных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений».
Реформировать региональную систему медреабилитации в Волгоградской области начали еще в 2014 году, в 2022-м эта работа получила дополнительный импульс после утверждения профильной программы, в рамках которой в реацентры региона поступило более 770 единиц современного оборудования.
В прошлом году Андрей Бочаров объявил о решении создать единую целостную систему комплексной реабилитации для участников СВО и ветеранов боевых действий. Система будет комплексной и включит социальную, психологическую, санаторно-курортную и профессиональную адаптацию, а также работу по возвращению пациентов к активной социальной и профессиональной жизни. О старте работ в этом направлении глава региона доложил Президенту Владимиру Путину.
Активное участие в формировании системы реабилитации в регионе примет медицинский университет.
«Попрошу ректора (Владимира Шкарина — прим. ред.) активно включиться и заняться координацией работы по созданию целостной системы реабилитации на территории Волгоградской области, -подчеркнул Андрей Бочаров. — При этом с опорой на научные знания, которые есть в медицинском университете и высшей учебной школе нашей страны».
Накануне совещания глава региона осмотрел помещения 3-й областной больницы на ул. Циолковского, где уже ведется капитальный ремонт. Глава региона отклонился от предложенного маршрута и раскритиковал ряд моментов, в частности, запущенное состояние подъездных путей к медучреждению.
В будущую областную систему комплексной реабилитации войдут несколько медучреждений: 3-я областная больница с протезно-ортопедическим центром, новая поликлиника в составе больницы № 16, поликлиника в составе камышинской горбольницы № 1, хирургический корпус больницы № 4, современный центр травматологии, ортопедии и протезирования на базе клинической больницы № 12, а также новые отделения ранней медицинской реабилитации на базе 11 медорганизаций в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке, Камышине и новый санаторный комплекс в Среднеахтубинском районе.