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Расходная часть бюджета Челябинска увеличена на 1,3 млрд рублей

Расходная часть бюджета Челябинска увеличена на 1,3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Сообщается, что изменения в главный финансовый документ одобрили городские депутаты.

Его расходная часть увеличилась на 1 млрд 312 млн: 912,5 млн — это межбюджетные трансферты, 400 млн — налоговые и неналоговые доходы.

За счет дополнительных поступлений и перераспределения бюджетных ассигнований финансовую поддержку получат мероприятия муниципальных программ «Сохранения и развития культуры» (291,2 млн), «Развитие физической культуры и спорта» (235,5 млн), «Развитие дорожного хозяйства» (на содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и содержание объектов благоустройства — 171 млн).

Кроме того, дополнительные средства направят на реализацию основных направлений государственной политики в системе образования, мероприятия оздоровления окружающей среды, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также на муниципальную программу «Социальная поддержка населения города».

Также депутатами принято решение о составлении и утверждении проекта бюджета Челябинска на предстоящий 2025 год и плановый период 2026—2027.

бюджет