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Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата

Первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики рассказал о намерении взаимодействовать с авторитетными НИИ РФ.

Источник: Sputnik.uz

Узбекистан и Россия планируют сотрудничать по вопросам климатических изменений. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что взаимодействие с авторитетными российскими научно-исследовательскими институтами позволит повысить эффективность и оперативность работы санитарно-эпидемиологической службы республики.

«Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие во всем не надо быть в “панцире”. Надо выйти из панциря, побольше общаться и самые новое, современное внедрять в систему, так мы можем увеличить оперативность службы», — пояснил он.

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

экология