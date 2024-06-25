Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата

Узбекистан и Россия планируют сотрудничать по вопросам климатических изменений. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он отметил, что взаимодействие с авторитетными российскими научно-исследовательскими институтами позволит повысить эффективность и оперативность работы санитарно-эпидемиологической службы республики.
«Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие во всем не надо быть в “панцире”. Надо выйти из панциря, побольше общаться и самые новое, современное внедрять в систему, так мы можем увеличить оперативность службы», — пояснил он.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.