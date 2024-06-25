Беспрозванных рассказал о любимых видах спорта

Затем отец предложил ему заняться восточными единоборствами. «Поскольку я жил в небольшом городке, у нас был очень неспокойный город. Пройти через двор было не так просто. Нужно было, чтобы “разрешили” пройти. Вы наверняка смотрели “Слово пацана”. Примерно такой был контекст. Поэтому после того, как в школе где-то в пятом классе я неудачно прошёл через двор, пришёл домой, на меня посмотрел папа и сказал: “Слушай, давай-ка с тобой пойдём заниматься… Не только бегать”. Это хороший вид спорта. В принципе, много раз удавалось убегать. Но в этот раз не удалось. Поэтому, посмотрев на меня, он взял меня за руку и отвёл в секцию карате», — рассказал Алексей Беспрозванных.