В Молдавии отозвали лицензию у владельца оппозиционных телеканалов

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Совет по инвестициям Молдавии отозвал лицензию на вещание у компании-владельца оппозиционных русскоязычных телеканалов Orhei TV и TV6, сообщает молдавский портал NewsMaker в Telegram-канале.
«Совет продвижения инвестиционных проектов национальной значимости аннулировал разрешительные документы компании Media Resurse (компании принадлежат телеканалы Orhei TV и TV6 — ред.)», — говорится в сообщении портала.
В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру». Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.