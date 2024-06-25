В Молдавии отозвали лицензию у владельца оппозиционных телеканалов

В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру». Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.