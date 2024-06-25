Лукашенко: Беларусь готова поделиться с Китаем своими технологиями

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Беларусь готова поделиться с Китаем технологиями, которых у него нет, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями вузов из КНР.
Во вторник глава государства провел переговоры с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином, а также руководителями 15 китайских высших учебных заведений. На ней также присутствовали посол КНР в Минске Се Сяоюн, министр образования Андрей Иванец и ректоры девяти белорусских вузов.
Лукашенко отметил, что он поддерживает инициативу создания совместного Центра фундаментальных исследований, поскольку его деятельность станет новым этапом научно-технического развития.
«Учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает», — сказал он.
Президент заверил, что КНР является другом для Беларуси и всегда может рассчитывать на республику.
Образование
На встрече Лукашенко предложил рассмотреть возможность проведения в 2025 году совместного молодежного форума — в рамках Дней дружбы и единства Пекинского университета и БГУ. При этом, по его словам, форум нужно сделать ежегодным и приглашать на него студентов из университетов-партнеров.
Президент поблагодарил китайскую сторону за поддержку совместной образовательной программы по специальности «биотехнология». Он заявил, что данное направление для республики очень важное, и есть желание распространить данную программу на уровень магистратуры.
Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в развитии партнерских отношений с КНР во всех направлениях образовательной сферы, особенно в контексте совместной реализации с Китаем проектов в области биотехнологий, химической и перерабатывающей промышленности" производстве электромобилей и беспилотников.