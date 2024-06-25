Владислав Логинов вернул депутатам решение об уплотнении жилой застройки Красноярска

Напомним, на прошлой неделе депутаты приняли изменения в правила землепользования и застройки. По ним уже начатые в городе стройки могут превышать установленный коэффициент интенсивности (он составляет 1,3, или 13 тысяч квадратов жилья на гектар). Также депутаты одобрили, что при утвержденном проекте застройки разрешение на уплотнение можно получить еще в течение трех лет. Кроме того, в число исключений попадали и проекты планировки, прошедшие публичные слушания.