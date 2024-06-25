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Владислав Логинов вернул депутатам решение об уплотнении жилой застройки Красноярска

Глава Красноярска Владислав Логинов вернул на повторное рассмотрение Горсовета проект о применении коэффициентов интенсивности жилой застройки.

Источник: Администрация Красноярска

Напомним, на прошлой неделе депутаты приняли изменения в правила землепользования и застройки. По ним уже начатые в городе стройки могут превышать установленный коэффициент интенсивности (он составляет 1,3, или 13 тысяч квадратов жилья на гектар). Также депутаты одобрили, что при утвержденном проекте застройки разрешение на уплотнение можно получить еще в течение трех лет. Кроме того, в число исключений попадали и проекты планировки, прошедшие публичные слушания.

«Считаю, что высокий коэффициент плотности должен применяться только к проектам комплексного развития. По ним инвестор не может строить жильё, не обеспечив его инфраструктурой. И это решение в интересах горожан должно начать действовать как можно раньше. Наша задача — обеспечить баланс интересов застройщиков и горожан, гарантировать развитие социальной инфраструктуры в городе».

сказал Владислав Логинов

Предполагается, что на этой неделе предложение будет вынесено на обсуждение профильной комиссии. После чего депутаты рассмотрят вопрос на сессии Горсовета. ​