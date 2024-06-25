Караван идет — в Крыму ответили на угрозы киевского режима

«Эти политические трупы действительно уверены в том, что это им решать: что должно быть и чего не должно. Об их пещерной ненависти к Крыму мы и без этого хорошо осведомлены, знаем о ней не понаслышке», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он напомнил период упадка Крыма в составе Украины, угрозы о том, что «Крым будет украинским или безлюдным» и то, какие большие инфраструктурные преобразования на полуострове происходят после 2014 года.
«Подоляки лают, а крымский караван идет. И пляжи у нас есть, и курортные зоны, и дороги такого качества, о которых при Украине мы и мечтать не могли, и собственная электрогенерация, и водная автономия. И это не изменить никакими террористическими атаками, какое бы современное оружие не вкладывали западные поджигатели войны в руки киевских террористов», — убежден председатель крымского парламента.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров, в том числе с применением западных боеприпасов.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек.
В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе — дети. Выписаны четверо детей и трое взрослых. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.