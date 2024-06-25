Назначен и. о. главы Соликамска

Об этом сам чиновник сообщил в своем телеграм-канале. «Осознаю, что для решения задач в округе потребуются максимальная работоспособность и результативность, так как Соликамск — ключевая территория Прикамья, где высокими темпами развивается промышленность и столь же высоки требования жителей к инфраструктуре и социальной сфере. И требования эти абсолютно обоснованы. Настроен сделать открытый, честный диалог с жителями основой управленческих решений. И уверен, меня поддержат в этом предприятия и организации округа, депутаты думы», — написал господин Русанов. Сегодня же депутаты думы Соликамского городского округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Документы от соискателей будут приниматься со 2 июля по 2 августа 2024 года. Сам конкурс пройдет 14 августа.
Должность главы Соликамска стала вакантной весной этого года — полномочия мэра пятого по численности муниципалитета Прикамья (99 тыс. человек) сложил Евгений Самоуков, ранее работавший на градообразующем предприятии города — «Уралкалии». Отставку он объяснил личными причинами. Однако неофициально его уход эксперты связывали с рядом коммунальных аварий в городе, произошедших минувшей зимой, из-за чего часть города в самые морозы осталась без тепла.
Главным кандидатом на пост главы Соликамского округа является Александр Русанов.