Назначен и. о. главы Соликамска

Об этом сам чиновник сообщил в своем телеграм-канале. «Осознаю, что для решения задач в округе потребуются максимальная работоспособность и результативность, так как Соликамск — ключевая территория Прикамья, где высокими темпами развивается промышленность и столь же высоки требования жителей к инфраструктуре и социальной сфере. И требования эти абсолютно обоснованы. Настроен сделать открытый, честный диалог с жителями основой управленческих решений. И уверен, меня поддержат в этом предприятия и организации округа, депутаты думы», — написал господин Русанов. Сегодня же депутаты думы Соликамского городского округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Документы от соискателей будут приниматься со 2 июля по 2 августа 2024 года. Сам конкурс пройдет 14 августа.