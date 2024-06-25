Виталий Хоценко показал Марату Хуснуллину гидроузел и Северный обход

«Сейчас в реализации первый этап. Обсудили проектные решения по второй очереди, будем их пересматривать», — заявил Хуснуллин.

Также московский гость вместе с главой региона осмотрели также территорию, где будет проходить Северный обход Омска.

«Это будет скоростная дорога длиной более 66 км, она свяжет Омск с Тюменью и Новосибирском. Хочу подчеркнуть, что это пример привлечения внебюджетных средств: по концессионному соглашению уже сделали проектирование», — написал в своем телеграм-канале зампред правительства.