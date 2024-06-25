Виталий Хоценко показал Марату Хуснуллину гидроузел и Северный обход

Сегодня в Омской области работает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он посетил несколько важных объектов.
Сначала они совершили облёт площадки комплексной жилой застройки «Зеленая река». Первая очередь включает строительство 14-ти многотажек. Масштабный инвестиционный проект реализуется в регионе Группой компаний «Эталон».
Уже возвели монолитные каркасы четырех высоток, в трех из них уже монтируются навесные вентилируемые фасады. Еще в шести многоэтажках сейчас ведется устройство вертикально-монолитных конструкций от третьего до девятого этажа.
«Работы на площадке идут опережающими темпами. До 2035 года планируем здесь ввести в эксплуатацию почти 1 млн кв. метров жилья».
Затем зампред правительства и омский губернатор осмотрели строительство Красногорского водоподьемного гидроузла.
«Сейчас в реализации первый этап. Обсудили проектные решения по второй очереди, будем их пересматривать», — заявил Хуснуллин.
Также московский гость вместе с главой региона осмотрели также территорию, где будет проходить Северный обход Омска.
«Это будет скоростная дорога длиной более 66 км, она свяжет Омск с Тюменью и Новосибирском. Хочу подчеркнуть, что это пример привлечения внебюджетных средств: по концессионному соглашению уже сделали проектирование», — написал в своем телеграм-канале зампред правительства.
Также в рамках визита Марат Хуснуллин посетит объекты дорожного строительства и благоустройства, после чего проведет рабочую встречу с губернатором.