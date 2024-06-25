Макрон предупредил об угрозе гражданской войны во Франции

Напомним, что 15 мая власти Франции ввели режим ЧС в Новой Каледонии и направили туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты были связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который мог бы дать право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представители местного народа канаки опасаются, что переселившиеся европейцы могут вытеснить их при голосовании. 27 мая чрезвычайное положение было отменено, но правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.