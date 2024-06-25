Макрон предупредил об угрозе гражданской войны во Франции

Программы радикально правых и левых политических сил во Франции могут привести к гражданской войне, заявил президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает BFM TV. Французский лидер жестко раскритиковал партии «Национальное объединение» и «Непокоренную Францию», а также тех, кто их поддерживает.
Ультраправые, сетуя на отсутствие безопасности, отсылают людей к религии или происхождению — именно так они разделяют и подталкивают к гражданской войне.
С другой стороны, «Непокоренная Франция» предлагает «форму коммунитаризма,… которая немного избирательна», но по сути, как считает Макрон, это также ведет к гражданской войне, поскольку тоже ставит людей в рамки их религиозной или общинной принадлежности.
Президент подчеркивает, что обе программы реагируют на «реальный гнев, реальную боль» людей, обеспокоенных своей безопасностью, но делают это плохо, усиливая конфликты и подталкивая общество к гражданской войне. «Вы можете поддаться соблазну крайностей, которые предлагают быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отвержении других», — убежден Макрон.
Напомним, что 15 мая власти Франции ввели режим ЧС в Новой Каледонии и направили туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты были связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который мог бы дать право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представители местного народа канаки опасаются, что переселившиеся европейцы могут вытеснить их при голосовании. 27 мая чрезвычайное положение было отменено, но правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
Нина Лютикова