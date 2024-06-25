Досудебная палата МУС выдала ордеры на «арест» Шойгу и Герасимова

В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконным вывозом детей» с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.