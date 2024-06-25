В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем

Минобороны заявляло, что дрон летел «с выключенными транспондерами и нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». С тех пор российские истребители несколько раз поднимали в воздух из-за американских дронов над морем.