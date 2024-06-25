В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем

В Кремле не слышали об инциденте с американским дроном, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — сказал он на вопрос, известна ли властям появившаяся в СМИ информация о том, что ночью над Черным морем сбили дрон.
Власти США и России не сообщали о каких-либо происшествиях с участием американских БПЛА над Черным морем в последние дни.
Сообщения распространились на фоне удара по Севастополю 23 июня. Как заявили в российском Минобороны, ВСУ выпустили по городу ракеты ATACMS, были сбиты четыре, одна взорвалась в воздухе после воздействия средств ПВО. Погибли четыре человека, пострадали более 150.
Ответственность за атаку ведомство возложило на США, заявив, что все полетные задания вводят американские специалисты. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели, власти США не хотят гибели среди гражданских.
Минобороны заявляло, что дрон летел «с выключенными транспондерами и нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». С тех пор российские истребители несколько раз поднимали в воздух из-за американских дронов над морем.