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В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем

Телеграм-каналы сообщали, что ночью над Черным морем произошел инцидент с участием американского дрона Global Hawk. В Кремле не располагают такой информацией.

Источник: AFP 2023

В Кремле не слышали об инциденте с американским дроном, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — сказал он на вопрос, известна ли властям появившаяся в СМИ информация о том, что ночью над Черным морем сбили дрон.

Информация о происшествии с американским беспилотником появилась накануне в российских телеграм-каналах, в том числе канале Fighterbomber. По его данным, речь шла о дроне Global Hawk. Fighterbomber утверждал, что «высотность Global Hawk не защитила».

Власти США и России не сообщали о каких-либо происшествиях с участием американских БПЛА над Черным морем в последние дни.

Сообщения распространились на фоне удара по Севастополю 23 июня. Как заявили в российском Минобороны, ВСУ выпустили по городу ракеты ATACMS, были сбиты четыре, одна взорвалась в воздухе после воздействия средств ПВО. Погибли четыре человека, пострадали более 150.

Ответственность за атаку ведомство возложило на США, заявив, что все полетные задания вводят американские специалисты. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели, власти США не хотят гибели среди гражданских.

В марте 2023 года беспилотник США MQ-9A Reaper потерпел крушение после сближения с российскими истребителями Су-27.

Минобороны заявляло, что дрон летел «с выключенными транспондерами и нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». С тех пор российские истребители несколько раз поднимали в воздух из-за американских дронов над морем.

Песков Дмитрий