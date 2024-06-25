Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС с большой делегацией

«Рамапоса приедет на саммит БРИКС, в этом нет сомнений. Он не пропустил ни одной подобной встречи объединения. И эта будет иметь для ЮАР большое значение. И с президентом в Казань приедет большая делегация», — приводит слова дипломата ТАСС.