Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС с большой делегацией

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в сопровождении большой делегации приедет в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука на полях форума «Примаковские чтения».
«Рамапоса приедет на саммит БРИКС, в этом нет сомнений. Он не пропустил ни одной подобной встречи объединения. И эта будет иметь для ЮАР большое значение. И с президентом в Казань приедет большая делегация», — приводит слова дипломата ТАСС.
Саммит БРИКС в столице РТ пройдет с 22 по 24 октября 2024 года.
Напомним, 21 июня в Казани учредили Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая представляет интересы 2,6 млрд людей. Ильсура Метшина назначили председателем объединения на период его становления. На собрании делегаты из разных городов и ассоциаций муниципалитетов поделились своим видением работы в объединении. Участие в форуме приняли 200 делегатов из 20 стран мира.