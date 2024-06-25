Освобождение Ассанжа, налаживание отношений с Западом и санкции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он встретится с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
Во второй половине дня глава государства проведет международный телефонный разговор.
Об отношениях с Западом
«Никаких предпосылок для нормализации диалога» с Западом пока нет.
Россия считает «неверной, недальновидной» линию сворачивания отношений с Францией, это была инициатива Парижа.
Что касается возможности разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, то Москва сохраняет готовность к диалогу с Парижем: «Никаких условий для этого не требуется».
Путин «неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела».
Восстановление отношений с Западом — «это все вопрос времени».
Об освобождении Ассанжа
Кремль не комментирует освобождение под залог из британской тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа: «Давайте дождемся более подробную информацию, если она когда-то будет доступна».
О санкциях
Россия получила опыт минимизации последствий санкций и развивает его: «Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше».
«Это обоюдоострое оружие, и во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят».
Огромное количество западных компаний продолжает работать в России: «Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. И они используют эти банковские услуги. Если они прекратятся, будет нанесен ущерб этим компаниям. Так же, как и нашим».
О визите Моди в Россию
Подготовка к визиту премьера Индии Нарендры Моди в Россию ведется, о датах своевременно сообщат.
Об американском БПЛА над Черным морем
Кремль не комментирует информацию об американском беспилотнике над Черным морем: «Я, честно говоря, не располагаю такой информацией».