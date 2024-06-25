РФ ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории

«В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете “любой вещательной активности” трем российским СМИ (“РИА Новости”, МИЦ “Известия” и “Российская газета”), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — указали в ведомстве.