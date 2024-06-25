РФ ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории

«В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете “любой вещательной активности” трем российским СМИ (“РИА Новости”, МИЦ “Известия” и “Российская газета”), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — указали в ведомстве.
Так, среди иностранных СМИ, которым ограничат доступ в РФ, немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.
Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских СМИ, отметил МИД РФ.
«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к <…> медиаоператорам [ЕС]», — указали в дипведомстве.