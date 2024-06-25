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РФ ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории

Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских СМИ, отметило ведомство.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия ограничивает доступ к вещанию 81 средства массовой информации (СМИ) Евросоюза (ЕС) со своей территории, говорится в сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете “любой вещательной активности” трем российским СМИ (“РИА Новости”, МИЦ “Известия” и “Российская газета”), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — указали в ведомстве.

Так, среди иностранных СМИ, которым ограничат доступ в РФ, немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских СМИ, отметил МИД РФ.

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к <…> медиаоператорам [ЕС]», — указали в дипведомстве.

ЕС