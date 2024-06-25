Помощник президента России Юрий Ушаков указал на ужасающие формы, которые принимает военный раж, подогреваемый Западом, назвав убийством гибель мирных граждан на пляже в Севастополе, включая детей. Выступая на форуме «Примаковские чтения», Ушаков процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказавшего, что перемирие уже наступило бы, если бы Украина не получала поддержку от Запада.
Яснее просто не скажешь. То есть, в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего практически стороной конфликта, все бы уже прекратилось.
Он также добавил, что единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке — рост понимания, что без России урегулировать конфликт невозможно.
25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге, что США не хотят видеть потерь среди мирного населения и собираются обсудить этот вопрос с Украиной. Он подчеркнул, что Украина сама принимает решения о своих операциях и ударах, а США не располагают информацией о гибели мирных жителей.
23 июня Украина нанесла удар по Севастополю, использовав американские ракеты ATACMS. Обломки одной из них упали в районе городского пляжа, что привело к гибели четырех человек, включая двух детей, и ранению более 150 человек. На следующий день глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в регионе режим ЧС.
24 июня Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что Крым является военным лагерем и складом с сотнями военных целей, утверждая, что на полуострове не может быть ни пляжей, ни туристических зон, ни признаков мирной жизни. Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила эти заявления с немецко-нацистской концепцией зачистки Крыма времен Второй мировой войны.
Нина Лютикова