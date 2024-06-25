Ушаков: Запад усиливает конфликт, поддерживая Украину

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге, что США не хотят видеть потерь среди мирного населения и собираются обсудить этот вопрос с Украиной. Он подчеркнул, что Украина сама принимает решения о своих операциях и ударах, а США не располагают информацией о гибели мирных жителей.