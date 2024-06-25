Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ввели новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Льготы на приобретение земли утвердили для ветеранов СВО в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для участников СВО и членов их семей обновили льготу при выкупе земли под сад и огород. Эту меру поддержки утвердил губернатор Василий Голубев, говорится на сайте донского правительства.

Известно, что проект изменений в постановление властей был разработан региональным министерством имущественных и земельных отношений.

— Изменения касаются льготной цены выкупа садовых и огородных участков. Теперь выкуп составляет 5% кадастровой стоимости, независимо от срока использования участка на праве аренды, — разъяснил глава Минимущества Дона Евгений Осыченко.

Напомним, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших участников СВО имеют первоочередное право на аренду участков без проведения торгов. Кроме того, предусмотрена льготная арендная плата за использование земли, находящейся в госсобственности.