В Ростовской области ввели новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

В Ростовской области для участников СВО и членов их семей обновили льготу при выкупе земли под сад и огород. Эту меру поддержки утвердил губернатор Василий Голубев, говорится на сайте донского правительства.
Известно, что проект изменений в постановление властей был разработан региональным министерством имущественных и земельных отношений.
— Изменения касаются льготной цены выкупа садовых и огородных участков. Теперь выкуп составляет 5% кадастровой стоимости, независимо от срока использования участка на праве аренды, — разъяснил глава Минимущества Дона Евгений Осыченко.
Напомним, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших участников СВО имеют первоочередное право на аренду участков без проведения торгов. Кроме того, предусмотрена льготная арендная плата за использование земли, находящейся в госсобственности.