Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Безопасность жителей Союзного государства России и Белоруссии обеспечена надежно, страны будут добиваться справедливости на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Мы будем, конечно же, добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, которые так или иначе касается Белоруссии, Российской Федерации, наших союзников, она предельно ясна», — сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.
При этом он добавил: на то, чтобы никогда больше ни у кого не возникало искушения разрушать безопасность в Европе и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, нацелен изложенный президентом России Владимиром Путиным подход к украинскому кризису.