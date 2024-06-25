Безопасность населения СГ обеспечена надежно, заявил Лавров

«При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Мы будем, конечно же, добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, которые так или иначе касается Белоруссии, Российской Федерации, наших союзников, она предельно ясна», — сказал Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.