В Казахстане обсуждают новый запрет для чиновников и правоохранителей

«Данная петиция необходима, чтобы минимизировать вред от азартных игр. Нужно исключить возможность играть в казино тем, кто управляет бюджетом страны. Потому что казино — это огромный коррупционный риск. Конечно, в открытую никто не выступает, но на совещаниях уже идут разговоры о том, что нужно пересмотреть нововведение. То есть появилось определенное лобби», — отметил гражданский активист.