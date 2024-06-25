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В Казахстане обсуждают новый запрет для чиновников и правоохранителей

В Министерстве туризма и спорта состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению петиции о введении запрета на участие в азартных играх и пари государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.

В мероприятии приняли участие члены рабочей группы: автор петиции, руководитель общественного объединения «Әділдік жолы», автор инициированной петиции Дидар Смагулов, депутаты Парламента, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и игорного бизнеса.

Открывая заседание, вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев отметил, что петицию подписали 50 тысяч человек, и в соответствии с кодексом министерство должно принять решение в течение 40 дней. Ведомство уже начало работу по усилению государственного контроля в сфере игорного бизнеса и профилактике лудомании, в том числе в государственном аппарате.

Дидар Смагулов поделился мотивами обращения и выразил опасения о коррупционных рисках, связанных с участием должностных лиц в азартных играх.

«Данная петиция необходима, чтобы минимизировать вред от азартных игр. Нужно исключить возможность играть в казино тем, кто управляет бюджетом страны. Потому что казино — это огромный коррупционный риск. Конечно, в открытую никто не выступает, но на совещаниях уже идут разговоры о том, что нужно пересмотреть нововведение. То есть появилось определенное лобби», — отметил гражданский активист.

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев поделился с рабочей группой новеллами законопроекта, включающего ограничения по участию в азартных играх и пари чиновников, военных и полицейских.

«Данную инициативу можно назвать историческим событием. Учитывая риски, которые азартные игры представляют для госслужащих и правоохранителей, в том числе для национальной безопасности, морального облика и психики, мы от имени представителей Мажилиса выражаем поддержку петиции. Отрадно, что мы видим отклик от нашего общества», — подчеркнул Бейсенбаев.

Мажилисмен также высказался о том, что петиция помогла преодолеть сопротивление лоббистов, выступавших против такого ограничения. Представители агентств по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказали о механизмах контроля участия сотрудников государственных органов в азартных играх и пари.