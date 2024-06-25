ВАРШАВА, 25 июн — РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х.
«Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.
Жандармы будут заниматься «патрулированием, контролем поведения толпы», а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии.
Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.