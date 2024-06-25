Опрос: как россияне оценили итоги визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам

За визитом Владимира Путина во Вьетнам следили 74% читателей Новости Mail.ru, а 23% респондентов что-то слышали об этом событии. По мнению 65% россиян, сотрудничество между Вьетнамом и Россией является выгодным в равной степени для обеих стран, 21% ответили, что партнерство государств является выгодным только для Вьетнама. Наименьшее число респондентов отметило, что кооперация является выгодной только для России (6%) или не приносит выгоды ни одной из сторон (5%).