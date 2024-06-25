Опрос: как россияне оценили итоги визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам

Почти все участники опроса заявили, что следили за визитом российского лидера в КНДР (76%) или что-то слышали об этом событии (22%). 77% опрошенных респондентов заявили, что следили за темой заключенного между КНДР и Россией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. При этом 18% что-то слышали о договоре, а 2% ничего не слышали о теме.
Более половины респондентов (65%) считают, что расширение сотрудничества между РФ и КНДР является выгодным для обеих стран, четверть (22%) заявили, что сотрудничество является выгодным только для КНДР, а 7% отметили, что партнерство стран не является выгодным ни для одной из сторон.
Большинство россиян считают развитие отношений между Россией и Северной Кореей положительным процессом (64%), а 14% оценивают его скорее положительно, чем отрицательно. В то же время 10% полагают, что эта тенденция является определенно отрицательной, и 4% оценивают расширение партнерства между странами скорее отрицательно, чем положительно.
70% опрошенных считают, что Россия в случае вступления Северной Кореи в войну с другим государством должна оказывать, прежде всего, военно-техническую поддержку. Одними из наиболее важных видов помощи респонденты также отметили гуманитарную (42%) и дипломатическую (38%) поддержку.
За визитом Владимира Путина во Вьетнам следили 74% читателей Новости Mail.ru, а 23% респондентов что-то слышали об этом событии. По мнению 65% россиян, сотрудничество между Вьетнамом и Россией является выгодным в равной степени для обеих стран, 21% ответили, что партнерство государств является выгодным только для Вьетнама. Наименьшее число респондентов отметило, что кооперация является выгодной только для России (6%) или не приносит выгоды ни одной из сторон (5%).
Александр Фролагин, Нина Лютикова