В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда, при невыполнении процедуры его полномочия в качестве депутата или сенатора могут быть прекращены, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.