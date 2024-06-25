В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский.
«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации», — сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.
В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания.
При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, добавил Пинский. Он отметил, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях спецоперации, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб.
Изменения предполагается внести в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».