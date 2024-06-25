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Молдавская оппозиция потребовала привлечь к ответственности погранполицию

Блок «Победа» от оппозиции обратился в прокуратуру Молдавии из-за погранполиции.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Представитель оппозиционного молдавского блока «Победа» Вячеслав Жуков сообщил, что обратился в генпрокуратуру в связи с произволом погранполиции в международном аэропорту Кишинева по отношению к пассажирам, прилетающим в страну из России.

В последнее время для пассажиров, прибывающим из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул устраивают в аэропорту Кишинева многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока «Победа».

«Безнаказанность рождает вседозволенность, больше терпеть этого не будет никто. Поэтому я и обратился в генеральную прокуратуру Молдовы в связи с беспределом в кишиневском аэропорту с требованием привлечь по закону всех, кто нарушает конституционные права наших граждан», — написал Жуков в своем Telegram-канале.

Он предложил также обратиться в генпрокуратуру всем, кто пострадал от погранполиции. «Пусть знают, что на все их беззаконные действия есть нормы, прописанные в законе… Уже несколько месяцев кряду пограничная полиция в буквальном смысле мучает наших граждан в аэропорту. Задерживают на досмотры, применяют силу, угрожают расправой и советуют нам на улицах оглядываться чаще. И все это к молодым ребятам и людям преклонного возраста», — пояснил Жуков.

В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.