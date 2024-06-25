Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины

«Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже», — сказал Лавров на встрече со студентами в Белоруссии (цитата по «РИА Новости»).
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий на Украине. Среди своих требований президент назвал вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Президент уточнил, что это должно произойти в административных границах всех регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский позднее назвал предложения российского президента «ультиматумными» и заявил, что Украина не может им доверять. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что план Путина противоречит здравому смыслу. С критикой предложения российского президента также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.