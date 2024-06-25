Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к мирным переговорам по Украине. Однако, добавил он, ситуация на поле боя складывается не в пользу украинских властей. Прекращать спецоперацию, по словам министра, Россия на время проведения переговоров не будет.