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Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к мирным переговорам по Украине. Однако, добавил он, ситуация на поле боя складывается не в пользу украинских властей. Прекращать спецоперацию, по словам министра, Россия на время проведения переговоров не будет.

Источник: РИА "Новости"

«Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже», — сказал Лавров на встрече со студентами в Белоруссии (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий на Украине. Среди своих требований президент назвал вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Президент уточнил, что это должно произойти в административных границах всех регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее назвал предложения российского президента «ультиматумными» и заявил, что Украина не может им доверять. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что план Путина противоречит здравому смыслу. С критикой предложения российского президента также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Лавров Сергей