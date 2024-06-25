Взаимодействие Узбекистана и РФ в правоохранительной сфере — о чем договорились министры

«Владимир Колокольцев в целях упорядочивания миграционных потоков, снижения негативных тенденций в данной сфере и обеспечения безопасности двух государств призвал зарубежных коллег развивать взаимодействие по ряду ключевых направлений. В частности — присоединиться к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, направлять в Межгосударственный информационный банк сведения для постановки на учет осужденных граждан республики, организовать на регулярной основе обмен сведениями о гражданах Узбекистана, изменивших свои установочные данные», — говорится в сообщении.