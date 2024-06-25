Молдавский блок «Победа» заявил о намерении сплотить оппозицию

«Политический блок “Победа” делает все возможное, чтобы сплотить оппозиционные силы Молдавии. Мы, невзирая на колоссальное давление со стороны властей, продолжаем свою борьбу за будущее республики, а также обращаемся ко всей оппозиции с призывом объединиться. Не новость ни для кого, что Молдавию ведут по ускоренному украинскому сценарию… Мы должны спасти нашу страну от этих обезумевших людей», — написала Таубер в своем Telegram-канале.