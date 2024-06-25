Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию

В письме политик пояснила, что публично призвала Санду отчитаться по этому вопросу перед молдавскими гражданами, чтобы они получили полную и объективную информацию и чтобы у них была четкая уверенность, что румынская армия однажды не перейдет Прут. «К сожалению, госпожа Санду проигнорировала эти опасения — возможно, она боялась вас побеспокоить или у нее были другие причины. Так или иначе подобное отношение Майи Санду еще больше подогрело беспокойство молдавских граждан, что и заставило меня обратиться к Вам напрямую», — подчеркивается в обращении к румынскому президенту.