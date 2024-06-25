Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения «Платформа Молдова» Ирина Влах в Telegram-канале обратилась с открытым письмом к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с просьбой дать гарантии, что румынская армия не перейдет реку Прут, которая проходит по границе Румынии и Молдавии.
В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию «Платформа Молдовы». Она должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду. Ассоциация провела национальную кампанию «Голос народа». По словам Влах, в ходе этой кампании выявили, что одна из самых больших тревог в обществе связана с риском вовлечения Молдавии в сценарии, из-за которых мир в стране окажется под угрозой. В связи с этим в письме к Йоханнису она попросила разъяснить поправки к закону о национальной обороне Румынии, по которым румынской армии предоставляют право войти и на территорию Молдавии, если возникнет необходимость защитить проживающих в ней румынских граждан.
«Господин Йоханнис! Многие граждане Республики Молдова относятся к вам с уважением и доверием. Поэтому было бы правильным, если бы из Дворца Котрочень прозвучал четкий месседж жителям Молдовы — месседж о том, что вопреки некоторым заявлениям, румынская армия не перейдет Прут и молдавским гражданам в этом плане беспокоиться не о чем».
В письме политик пояснила, что публично призвала Санду отчитаться по этому вопросу перед молдавскими гражданами, чтобы они получили полную и объективную информацию и чтобы у них была четкая уверенность, что румынская армия однажды не перейдет Прут. «К сожалению, госпожа Санду проигнорировала эти опасения — возможно, она боялась вас побеспокоить или у нее были другие причины. Так или иначе подобное отношение Майи Санду еще больше подогрело беспокойство молдавских граждан, что и заставило меня обратиться к Вам напрямую», — подчеркивается в обращении к румынскому президенту.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.